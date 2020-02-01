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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor İzle

Van’da kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor İzle

Cadde ve sokaklarda kar yağışından görüntüler

Tarım Kar Yağışı 

-Yol açma çalışmaları
-Kaldırımların temizlenmesi
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden beri etkisini aralıklı sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, 127 mahalle ile 210 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sisin oluşabileceği belirtildi. Uçak seferlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Başkale, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kentte vatandaşlar ise kar yağışının bereket olduğunu dile getirerek, bunun tarım başta olmak üzere birçok faydasının olduğunu söylediler.
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