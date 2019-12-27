Van’da kar tatili İzle

-Okula gelen öğrencilerin eve geri dönmesi

-Belediye ekiplerinin cadde ve sokak temizlemesi

-Vatandaşların kar temizleme görüntüsü

-Vatandaşlardan röportaj

-Genel detay görüntüler



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.





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