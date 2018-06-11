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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

Van’da Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

Yukarı Nurşin Camisinden detay

İslam 

-Camiye akın eden vatandaştan detay
-Cemaatten detay
-Cami avlusunda namaza duran cemaatten detay
-Hz Ömer Camisinden görüntü
-Namaz kılan vatandaştan görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti. Van’da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden binlerce kişi namaz kıldı, özelde Filistin olmak üzere bütün İslam alemi için dua etti. Van’da birçok camide yapılan programa halk büyük bir ilgi gösterdi. Merkezde bulunan Yeni Nurşin ve Hz Ömer camilerine akın eden cemaat, içeride yer bulamayınca cami avlusunda ve parklarda namaza durdu. İl merkezinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda binlerce kişi İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Öte yandan kadınların da yoğun ilgi gösterdiği gecede, sabahlara kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek.
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