Van’da kaçak sigara operasyonu



- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada, aracın kasa çevresine zulalanmış toplam 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.A. ve N.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.



