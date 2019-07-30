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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da kaçak parfüm ve saat operasyonu

Van’da kaçak parfüm ve saat operasyonu

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

( VAN ) VAN

Kaçak İpekyolu 


- Van’ın İpekyolu ilçesindeki iki iş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait 559 adet parfüm ile 15 adet saat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kaçak yollarla yurda sokulduğu değerlendirilen farklı markalara ait 559 adet parfüm ile 15 adet saat ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri İ.A. ve V.D. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.
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