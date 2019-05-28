Van'da kaçak avlanılan 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi
: - Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 500 metre manyat tipi ağ ile kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirmesiVAN (AA) - Van 'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan - 15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için çalışmalar sürüyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran - Doğubeyazıt kara yolunda şüphe üzerine iki kamyonette yaptığı aramada çuvallarda 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirdi.Kaçak avlanılan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.Araç sahiplerine 12 bin 848 lira ceza uygulandı.
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