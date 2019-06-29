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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da kaçak avcılıkla mücadele İzle

Van'da kaçak avcılıkla mücadele İzle

- Kamyonetteki balıklardan genel görüntü - Balıkların imha edilmesinden genel görüntüVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan - 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetteki 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali ele geçirdi.Sürücü F.K'ye 2 bin 637 lira ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi.

İnci Kefali Kaçak 

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