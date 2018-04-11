- Van'da İranlı turist artışıyla esnaf Farsça öğrenmeye başladı

-Esnafın Farsça tabelalardan görüntü

-Kursta eğitim alan kursiyerlerden görüntü

-Başkan Özgökçe'nin konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'nin konuşması

-Kursiyerler ile röportaj

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van’ın Tuşba Belediyesi, kenti tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artması ve esnafın talebi üzerine Farsça dil kursu açtı. Van'ı tercih eden İranlı turist sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince açılan Farsça dil kursu eğitimleri devam ediyor. Kursa katılan kent esnafı, İranlı turistlerle daha iyi iletişim kurup, müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık iki aydır Farsça dil kursu eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Tuşba Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Fevzi Gökçe, belediye olarak bugüne kadar İngilizce, Arapça, Kürtçe, Osmanlıca ve işaret dili kursu açtıklarını belirtti.

Esnafın talepleri doğrultusunda Farsça dil kursu da açtıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Bugünkü kursumuz daha çok turizme yöneliktir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 ayda 500 bin İranlı turistin kenti ziyaretiyle birlikte esnafımızın talebi oldu. Bizler de Cumhuriyet ve Maraş caddeleriyle birlikte Van AVM’de bulunan esnafın talepleri doğrultusunda kurs açtık” dedi.

Esnafın, gelen turistlerin memnuniyeti açısında Farsça dil kurslarına katıldığını dile getiren Özgökçe, “İranlı turistlerin talepleri karşılanırken, bir noktada da ‘Bir lisan, bir insan demektir’ anlayışıyla Farsçayı geliştirmek anlamında bu kurslarımıza başlamıştık. 136 saat devam eden bir kurs. İranlılar geldiğinde çok daha iyi alışveriş yapacağına inanıyorum. Bu noktada İranlıları Van’ımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Bundan sonra kente gelecek İranlı turistlerin kendi dilleriyle karşılanacağına dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İranlı konuklarımızın gelip burada konaklamaları ve rahat alışveriş yapmaları anlamında elimizden gelenini yapıyoruz. Kapıköy Sınır Kapısı açılmak üzere, diğer taraftan yollarımız en iyi şekilde yapılıyor. Bundan sonra İranlı misafirlerimiz Van’ımıza geldiğinde, kendi lisanlarıyla onları karşılayan esnafımızı görecek.” Kursta eğitim gören esnafın birer turizm elçisi görevi gördüğünü dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, “Bundan sonra memleketimizi tanıtırken, ticari faaliyetler bakımından da katkılar sunulacaktır. Bütün bu çalışmaların, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Önceden İranlı turistlerle iyi bir şekilde iletişim kuramadıklarını söyleyen kursiyerler de, iki aylık süreçte Farsçayı öğrenerek kenti tercih eden İranlı turistlere daha iyi bir hizmet sunacaklarını belirtiler. (YLM-MSA-Y)

