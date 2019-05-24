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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Van’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Haberi

Van’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Haberi

Yaralılar

Hastane Trafik Kazası 

-Yaralılara yapılan müdahale
-Kaza yapan araçlar

( VAN ) VAN

- Van-Özalp karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Van-Özalp karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları alınamayan 2 otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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