Van'da ihtiyaç sahipleri için evlere sıcak yemek götürülüyor
: - Konfeksiyon bölümünden detaylar - Suriyeli Genç Ferhan Şahin'nin konuşması - Ceylan Cevher'in konuşması - Aş evinden genel ve detay görüntüler - Aş evinden mağdur ailelere yemek servisi - Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu.'nun konuşmasıVAN (AA) - Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, günde üç öğün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.Kente SYDV tarafından sağlanan destekler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları gideriliyor.Ekipler, bu çerçevede gıda mühendislerinin gözetiminde hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri, tespit edilen ve aralarında ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli ailelerin de bulunduğu yaklaşık 600 ailenin evine günde üç kez teslim ediyor.Açılan sosyal marketten gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını gideren ihtiyaç sahipleri, burada bulunan giyim bölümünden de zevklerine göre giyinme fırsatı buluyor.Yine bu kapsamda Van Yolu Caddesi'nde kurulan iftar çadırında günde yaklaşık 200 kişiye yemek verilirken, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtılıyor.Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu yaptığı açıklamada, sadece ramazanda değil yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.
Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:"Bazı insanlarımızın evinde yemek yapacak kimseleri yok. Bu kişiler için aş evimizdeki profesyonel aşçılar tarafından sıcak aşları hazırlanarak evlerine servis ediyoruz. Evlerinde yemek yapabilecek durumda olan insanlarımız için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın aş evinde sosyal marketten gıda ve market ihtiyaçlarını giderebilmeleri için yardımlarda bulunmaktayız."Vakıf Müdürü Harun Işık ise bu yıl yaklaşık 3 bin kişiye kıyafet yardımında bulunduklarını anlatarak, "Başvuru sonucu incelememizi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda ya da kıyafet yardımlarımızı yapıyoruz." dedi. Yardımlardan faydalanan vatandaşlar ise Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti.
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