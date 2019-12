Van'da hurda malzemeler tarım aletlerine dönüşüyor İzle

-Demirlerin alınması

-Demirlerin dövülmesi ve şekil verilmesi

-Röportajlar

-Tarım aletlerinden görüntü

-Diğer detaylar



( VAN -ÖZEL)- Vanlı 3 kardeş, dededen kalma mesleklerini sürdürüyor VAN



- Vanlı 3 kardeş, çiftçilere tarım makinelerini daha ucuza mal etmek için hurda malzemesini bin bir emekle işleyerek tarım aletlerine dönüştürüyor. Van Küçük Oto Sanayi Sitesinde dede mesleğini sürdüren kardeşler, büyük zorluklara rağmen çiftçilerin taleplerini yerine getiriyor. Hakverir kardeşler, dede mesleklerini 10 yıl önce vefat eden babalarından devraldı. Demircilik mesleğini tek başına omuzlamayı üstlenen en küçük kardeş İbrahim Hakverir, öğretmen ve mühendis ağabeylerinden de destek alarak zorlu mesleği sürdürmeyi başardı. Hakverir kardeşler, 10 yıllık süre içinde Van yöresine has kültivatör ve yardımcı makine imalatını geliştirdi. Bunun üzerine çiftçilere tarım makinelerini daha ucuza mal etmek için bir çalışma başlattı. Kardeşler, hurdalıktan aldıkları demirleri ateşte döverek tarım aletlerine dönüştürdü. Kardeşlerin ürettiği tarım aletleri, Van bölgesindeki çiftçiler tarafından satın alınıyor. “Kardeşime hafta sonu yardım ediyoruz” İHA muhabirine konuşan Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Hakverir, dede mesleği olan tarım malzemesi imalatı işini devam ettirdiklerini belirtti.

İşletmenin 70 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Hakverir, “Çiftçilerce marka haline gelmiş ve sürekli talep aldığından dolayı üretime devam ediyoruz. Ziraat mühendisi olarak bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Öğretmen ağabeyimle birlikte makine imalatı yapan kardeşime hafta sonu yardım ediyoruz. Bu şekilde rahmetli babamızdan kalan işletmenin devamını sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

“Yaylı kültivatör üretimine başladık” Çiftçilerin özel taleplerini yerine getirerek imalat yaptıklarını, diğer taraftan makine tamiratı yaptıklarını dile getiren Hakverir, “Babamızdan devraldığımızda Van ilimize has kültivatör imalatı yapılmaktaydı. Bizler ise bu kültivatörleri biraz da geliştirdik. Şimdi kardeşlerimle birlikte yaylı kültivatör üretimine başladık. Arkasında merdane ve silindir ürettik. Buradaki çiftçilerimizin özel taleplerine göre makine imalatı yapıyoruz. Diğer taraftan çiftçilerimizin tüm makine tamiratını da yapıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz yurtdışına ihracat etmek” Daha önce sıfır demir alıp işlettiklerini, ancak çiftçinin alım gücünün düşmesine bağlı olarak üretimlerini hurda malzemeler üzerine yaptıklarını dile getiren Hakverir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemlerde üretimimizin maliyetini düşürebilecek arayışlar içine girdik. Böylece kültivatörün ayak bölümü için hurdalıktan temin ettiğimiz malzemelerinden çiftçilerimize maliyetini düşüreceğimiz bir üretim yapmayı amaçladık. Bu şekilde zorlanıyoruz, ama çiftçilerimiz kazandıktan sonra bir sıkıntı yok. Amacımız çiftçinin daha uygun makine almasını sağlamaktır. Biz bu işin başına geçtiğimizde kendimize bayilik sistemi kurduk. Bu bayiliklerle Van’ın tüm ilçelerine ürünlerimizi göndererek satışımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an Bitlis’in bazı ilçelerine de gönderiyoruz. Şimdi ki hedefimiz batı illerimize ve yurtdışına ihracat etmektir.” Mesleklerinin deden babaya, babadan kendilerine kaldığını ifade eden İbrahim Hakverir isimli en küçük kardeş ise, makineleri çiftçiye daha uyguna mal etmek için malzemeyi hurdalıklardan temin ettiklerini söyledi.



Mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Hakverir, hafta sonu diğer iki kardeşinin kendisine destek verdiğini kaydetti.





loading...