Van’da HDP ve DBP il başkanlarına gözaltı Haberi

-Operasyondan görüntü

-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

-fotoğraf



( VAN -GÜNCEL BİLGİ) VAN



- Van’da 2015 yılında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen HDP ve DBP il başkanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. 21 Aralık 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca çukur/barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde özyönetim ve sokak tedhişine karşı, Aralık 2015’de etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede, DBP Van İl Başkanı Ökkeş Kava, HDP İl Yöneticisi Handan Karakoyun, HDP Gürpınar İlçe Eşbakanı Sinem Malal ile H.A. ve C.Ö. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.



