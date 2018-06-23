Van’da HDP mitingi sonrası gerginlik

-Mitin sonrası müdahale edilen grubun dağılması

-Olay sonrası caddede yürüyen vatandaştan görüntü



( VAN ) VAN



- Van'da kent meydanında HDP tarafından düzenlenen ve Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katıldığı mitingin dağılımda, bir grubun sloganlar eşliğinde polise taş atması ile gerginlik yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Van Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingin sonunda HDP'li grup ile güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Miting sonrası bir grup HDP’li sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesinde yürüdü. Miting sonrası dağılımda polise taşla saldıran kalabalığa polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruptakiler ara sokaklara kaçarken, olayda bazı HDP’lilerin gözaltına alındığı bildirildi.



