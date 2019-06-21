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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Van’da hava destekli terör operasyonu

Van’da hava destekli terör operasyonu

Hava destekli operasyon

Kuru Fasulye Sigara Terör Operasyonu Terör Örgütü Çakmak Gazı 

-Patlama anı
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda araziye gömülü çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 20 Haziran 2019 tarihinde hava destekli icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 3 adet sırt çantası, 2 adet telsiz, 3 adet yelek, 7 adet battaniye, 4 adet güneş paneli, 2 adet tüp, 12 adet jelikan, 1 adet met, 1 adet ocak, 200 kilogram küp şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60 kilogram ayçicek yağı, 60 kilogram silah yağı, 7 adet çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 adet çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçeli, 17 kilogram peynir, 1 kilogram toz deterjan, 11 adet strafor, 20 litre mazot, 1 adet çanta, 1 adet kadın montu bulundu. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.
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