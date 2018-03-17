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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da güvenlik korucularına yönelik saldırılar protesto edildi

Van'da güvenlik korucularına yönelik saldırılar protesto edildi

- Van 'da güvenlik korucularına yönelik saldırılar - Törenden görüntüler - Cenazenin omuzlarda taşınması - Evlere bayrakların asılmasından görüntüler - Gençlerin evlerin çatılarında bayrak açması Van 'da güvenlik korucularına yönelik saldırılar - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, Van 'da son bir haftada iki güvenlik korucusunun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdiVAN (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Van 'da son bir haftada iki güvenlik korucusunun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesini kınadı.Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son bir haftada iki güvenlik korucusunun uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Yaşamını yitiren güvenlik korucularına Allah'tan rahmet dileyen Sözen, şöyle devam etti:"Alçak vatan haini teröristleri kınıyorum, lanetliyorum. Güvenlik korucularımız başta Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda başarılar elde etmektedirler. Hiç kimse bizi korkutamaz, sindiremez. Bu saldırılar bizi davamıza sımsıkı bağlamaktadır." Van 'ın Edremit ilçesinde güvenlik korucuları Metin Ertaş 13 Mart'ta, Fuat Kılağus ise dün gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Silahlı Saldırı Vatan Haini Yazılı Açıklama Terör Örgütü Teröristler 

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