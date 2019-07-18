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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 49 yaralı Haberi

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 49 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntüler

( VAN ) VAN

İlk Müdahale Kaçak Göçmen Jandarma İpekyolu Sağlık Ekipleri 


- Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Ilıkaynak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüyle birlikte içerisinde 64 kişinin bulunduğu 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı.
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