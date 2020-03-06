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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' operasyonu

Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' operasyonu

Operasyon

Polis Adli Kontrol Tahkikat Akalan Polis Ekipleri 

-Şahıslar

( VAN ) - Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir takım ihbar ve şikâyetler üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık çalışma neticesinde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “5 Mart 2020 Günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., H.K., Ş.K. ve S.M. isimli 4 şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.M. adli kontrol şartıyla serbest, Ü.G., H.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır” denildi. (MSA-Y)
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