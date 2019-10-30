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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

bilgi

( VAN ) VAN

Trafik Kazası 


- Van’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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