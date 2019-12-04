Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da ev yangını

Van’da ev yangını

İtfaiye ekiplerinin çalışması

( VAN ) VAN

Ev Yangını Yangına Müdahale 


- Van’ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre yangın, Esenpınar Mahallesi’nde ikamet eden Ünal Can isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3 araç ve 12 personelle yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, 4 adet tüpü de patlamadan evden çıkardı. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı