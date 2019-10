Van’da doğan her bebek için bir fidan dikiliyor

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Açılış konuşmaları

-Kurdele kesimi ve fidan dikimi



( VAN )- Edremit Belediyesi depremde ölen canları unutmadı VAN



- Van merkez Edremit Belediyesi tarafından "Her Bebek İçin Bir Fidan Projesi" kapsamında doğan her bebek için 600 fidan toprakla buluşturulurken, 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden canları da unutmadı. Edremit Belediyesi fidan dikiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebekler için "Kent Ormanı" oluşturdu. Hastanenin acil servisi önündeki boş arazide kent ormanı oluşturan belediye, doğan her bebek için ve 2011'de kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte 600 fidan dikildi. Saygı duruşu ve işaret diliyle İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, doğan her bebek adına buraya bir fidan dikileceğini belirtti.

Vali Bilmez, “Bu çocuklarımız bu fidanlarla birlikte büyüyecekler ve hayırlı evlatlar olacaklar. Ailesine, memleketine ve insanlığa hizmet edecekler. Bu hafta 2011 yılında meydana gelen depremin yıldönümüdür. Deprem bizim bir gerçeğimiz. Depremde kaybettiğimiz canlar için de burada fidan dikiliyor. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu projeyle hem hastanemizin bahçesi güzelleşmiş olacak hem de hastanemiz bir parka kavuşacaktır” dedi.

Anlamlı çalışmalarından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, her anne ve babanın çocuğunu çevreye zarar vermemesi konusunda uyarması gerektiğini söyledi.



Milletvekili Gülaçar, çevreye zarar vermeme konusunda toplumsal bir şuur oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi. Doğan her bebek için bir fidanın unutulmaz bir anı olduğunu dile getiren AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da yeşillendirme çalışmalarından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise çevreyi ve yeşili birinci sıraya koyan bir anlayışla hizmet ettiklerine dikkat çekerek, "Maalesef şehirleşmeyi betonlaştırmak olarak anladık. Şehirleşmek betonlaşmakla bütünleşti. Kentsel dönüşümlerle bunu çözmeye çalıştık ama başaramadık. Bizler de yeşil Edremit'i daha da yeşil yapacağız. Çocuklarımızdan başlayarak yeşil anlayışını, doğayla iç içe yaşamayı hep beraber öğreteceğiz. Edremit Belediyesi olarak çevre ve yeşillendirme konusunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun da bir konuşma yaptığı açılış konuşmaların ardından Vali Bilmez, protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.





