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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Van’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı Haberi

Van’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı Haberi

Güvenlik önlemi

Güzergah Güvenlik Önlemi 

-Kongrenin yapılacağı salon
-Salona asılan pankartlar
-Detay

( VAN ) - VAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi geniş güvenlik önlemi alındı. Salona gelenler tek tek üst aramasından geçirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanacağı güzergahlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan'ın katılımıyla kongrenin yapılacağı salona “Dünyada Van ahirette iman, Allah'ına kurban Recep Tayyip Erdoğan", ''Selahaddin'in torunları bozacak oyunları", "Yolun yolumuz davan davamız", "Reis başım gözüm üstüne geldin" gibi değişik pankartlar asıldı. Kongrenin saat 15.00’te başlaması bekleniliyor. (MSA-Y)
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