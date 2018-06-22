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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Van’da çatışma: 1 terörist yakalandı İzle

Van’da çatışma: 1 terörist yakalandı İzle

-arşiv-

Terörle Mücadele El Bombası Tablet Bilgisayar Teröristler Uzman Jandarma 

-helikopter görüntüsü
-askerlerin helikopterden inmesi
-detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden biri yaralı olarak yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için operasyon devam ediyor. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray ilçesi Karahisar-Çaybağı yolunda dün gece saat 22.39 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyesine, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Devriye ekibimiz tarafından terörist unsurlarına anında gerekli karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışma sonucunda bir uzman jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, bir terörist ise yaralı olarak yakalanmıştır. Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristler ise olay yerinden kaçmıştır. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 el bombası, 1 el dürbünü, 2 şemsiye, 1 not defteri, 1 maket bıçağı, 1 met, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akümülatör, 20 pil, 1 şarj cihazı, 1 kütüklük, 1 tablet bilgisayar, 5 paket sigara, 1 poşu, 1 yelek, 1 kan kesici iğne, 2 hafıza kartı, 1 tırnak makası, 1 kutu ilaç ve terörist başına ait 1 fotoğraf ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan jandarma personelimiz tedavi altına alınırken, kaçan teröristlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülmektedir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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