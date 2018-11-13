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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 757 gram esrar ele geçirildi

Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 757 gram esrar ele geçirildi

Şilanın arama yapması

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Yakıt Deposu 

-Tepki vermesi
-Yakıt deposunu sökmeleri
-Esrar paketini çıkarmaları
-Diğer detaylar
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-Görüntü van klasörüne geçildi

( VAN ) VAN

- Van merkez Edremit ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 757 gram esrar ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 1 paket halinde toplam 757 gram esrar maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.R. ve N.Ü. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca N.Ü. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, E.R. ise tutuklandı.
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