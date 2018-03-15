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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Van’da bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Polis Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Ele geçirilenler

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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