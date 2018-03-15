Van’da bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

-Ele geçirilenler



( VAN ) VAN



- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

