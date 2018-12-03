Van’da Beşiktaş coşkusu Video

-Yürüyüş yapan taraftardan görüntü

-Beşiktaşlı taraftarların meşaleli gösterisi

-Sloganların atılışı

-Diğer detaylar



- VAN



- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.

