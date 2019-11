Van’da başarılı zabıtalar ödüllendirildi

-Konuklardan görüntü

( VAN )- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- "Bu töreni, kaçak et kesimine ve kaldırımları işgal edenlere karşı ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek amacıyla düzenliyoruz"- "Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan kent merkezine gelen turistleri minibüsçülerin vicdanına bırakmayacağız" VAN



- Van’da şehir sorunları konusunda başarı gösteren zabıta ekipleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ödüllendirildi. Van’da kaldırım işgali, seyyar satıcılar ve kaçak et kesimi yapanlarla mücadelede önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve ekibine ‘Başarı Belgesi ve ödül’ verildi.

Zabıta ekiplerinin kentte yaptığı çalışmalara ait sinevizyon gösteriminin ardından bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumu rahatsız eden olayların önüne geçmede zabıtalara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Vali Bilmez, “Bölgemiz hayvancılık bölgesi ve yıllarca kent merkezine yakın olan yerlerde kaçak hayvan kesimi yapılıyor. Bu yüzden toplum bu durumu eleştiriyordu. Kaçak kesim yapanlar ve bunlardan et alan bazı kesimler belki bundan memnundu, ancak kentin büyük bir bölümü bu durumdan rahatsızdı. Zabıta ekiplerimiz; sağlıksız, hijyen ortamından uzak hayvan kesimlerinin önüne geçmek için kararlı bir şekilde bu olayın üzerine gitti. Ama karşıdan ciddi bir dirençle karşılaştılar. Kaçak et kesiminin önüne geçmek için olaylara müdahale ettiklerinde fiziki şiddetle de karşılaştılar” dedi.

“Zabıta personelimiz ciddi bir dirayet gösterdi” Sorunlara karşı ciddi bir kararlılık ortaya koyduklarını ve böylece ciddi bir mesafe aldıklarını dile getiren Bilmez, “Bugün zabıta ekiplerimizin bir kısmını ödüllendiriyoruz, ama peyderpey diğer ekiplerimizi de ödüllendireceğiz. Kentteki seyyar satıcı işi de daha bitmedi, hijyensiz ortamlarda kesilen et sorununu da daha bitirmedik. Ancak ciddi bir kararlılık ortaya koyduk ve böylece ciddi bir mesafede aldık. İnşallah bunun devamı da gelir. Onun için ben zabıta ekiplerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Zabıtamızın her birini hem maaşla hem de başarı belgesiyle ödüllendireceğiz. Bu töreni, kaçak et kesimine ve kaldırımları işgal edenlere karşı ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek amacıyla düzenliyoruz. Bizim ilk yapacağımız sokaktaki kargaşayı gidermektir. Millete ait olan parkları, yolları ve kaldırımları yine milletin hizmetine sunmaktır. Her ne sebeple olursa olsun işgal edenlere müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kapıköy’den turistleri alıp şehir merkezine bırakacağız” Toplu taşıma araçlarının kurallara uyması gerektiğini, aksi takdirde gerekli işlemeleri başlatacakları uyarısında da bulunan Bilmez, kenti ayakta tutan İranlı turistler için de çalışmalar yapacaklarını söyledi.



Bunun için Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan kent merkezine gelen turistleri minibüsçülerin vicdanına bırakmayacaklarını ifade eden Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Büyükşehir Belediyesi olarak nevruzdan önce faaliyete geçecek şekilde kiralayacağımız veyahut satın alacağımız araçlarla Kapıköy’den turistleri alıp şehir merkezine bırakacağız. Bunlar yolda durak yapamayacak ve sadece Kapıköy ile Van merkezi arasında sürekli ring yapacak araçlar olacak.” Kurumların insan yaşamını kolaylaştırmak için çalıştığını anımsatan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ise, zabıta teşkilatının 193 yıllık geçmişiyle şehrin sorunları için mücadele eden yerel kolluk kuvveti olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Zabıta Daire Başkanı Sevinç ve ekibine maaş ve başarı belgesi takdim edildi. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, kurum amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve zabıtalar katıldı.





