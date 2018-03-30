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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Van'da baharda karla mücadele

Van'da baharda karla mücadele



: - Kar temizleme çalışmasından detay - Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer ile röportaj - Yol yapımından detay - Çaldıran ilçesinin İran sınırında 2 bin 800 rakımdaki mahalle, yayla ve yukarı bölgelerde yer yer 3 metreyi bulan kardan kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldıVAN (AA) - Van 'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında kardan kapanan yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan Sarıçimen, Umuttepe, Osmanlı mahallelerinin yolları ile İran sınırındaki yayla ve yukarı bölgelerin yollarını açmak için harekete geçti.Ekipler, 2 bin 800 rakımlı bölgede kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.Yol Yapım Şube Şefi Sefer Özer, yaptığı açıklamada, bölgede nisan ayının sonlarına kadar karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.
Aynı mevsimde bir yandan asfalt yapma bir yandan da karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:"Bölgede bazı noktalarda 3 metreyi bulan kar var. Kar kalınlığı nedeniyle günde 10 kilometre ilerleyebiliyoruz. Batı illerimizde insanlar denize girerken bizler Çaldıran ilçemizde hala karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Öte yandan ilçe merkezinde mevsim şartları nedeniyle bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarımız da başladı.
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Sıcak Asfalt Kar Kalınlığı Trafik Yoğunluğu Karla Mücadele Harekete Geç 

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