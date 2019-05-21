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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Olay yeri

Hastane Askeri Araç Askeri Konvoy Direksiyon 

-Kaza yapan askeri araç
-Ambulansın geçişi

( VAN ) VAN

- Van-Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı. Kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinden bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden askeri konvoyun içlerindeki kirpi askeri araç, sürücüsünü havanın yağışlı ve yolum kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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