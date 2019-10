Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

devamı Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

-Dengbejlerin seslendirdiği şarkılardan görüntü-Katılımcılardan görüntü-Konuşmalar-Diğer detaylar( VAN ) - Van’da asırlık ‘dengbejlik’ kültürü yeniden yaşatılıyor- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;- “El ele vereceğiz, bu bölgede kardeşliğin ve huzurun sesini gür bir şekilde çıkaracağız” VAN- Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından kurulan divanda bölgenin asırlık geleneği olan dengbejlik yeniden yaşatılıyor. Gürpınar ilçesinde farklı mahallelerden bir araya gelen dengbejler, seslendirdikleri kılamlarla (şarkı) eski geleneklerini yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. İlçe merkezine kurulan divanda yer alan dengbejler, bir araya gelerek yüzyıllardır yaşanmış aşkların ve acıların anlatıldığı uzun havaları seslendiriyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla kurulan dengbej divanı programlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kıl çadırında düzenlenen programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüz yıllardır süre gelen dengbejlik geleneğinin sürmesini diledi. Vali Bilmez, “İnşallah bu dengbejlik geleneği sürekli devam eder. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu dağlara, bu ovalara dengbejler, halaylar ve kardeşlik yakışır. El ele vereceğiz, bu bölgede kardeşliğin ve huzurun sesini gür bir şekilde çıkaracağız. Memleketimizin huzurunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Dengbejlerimiz, ozanlarımız bu geleneği yaşatmak için gönüllü olarak her Çarşamba günleri bu sanatı icra etmektedirler. Geçmişteki geleneği yeni kuşaklara aktarıyorlar. Burada söylenen parçaların her biri bölgenin geçmişte yaşanmış tarihini anlatıyor. Dengbejlerimize uzun ömür diliyorum” dedi.“Dengbejlik ve divanların yaşatılması adına bu programları icra ediyoruz” Bu hafta dengbej programının üçüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, “İstedik ki geçmişteki kültürümüz devam etsin. Nesilden nesille aktarılmasını istediğimiz programımızda çocukların da olmasını istiyoruz. Dengbejlik ve divanların yaşatılması adına bu programları icra ediyoruz. Bununla birlikte bir kaynaşma ortamını, uzun süredir birbirini görmeyen insanların bir araya gelmesini sağlıyoruz” diye konuştu.Programa katılan dengbejler de, eski geleneklerinin yeniden sürdürülmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasında kendilerine imkan tanıyan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’a teşekkür etti. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Bahçesaray belediye Başkanı Meki Arvas, dengbejler ile mahalle sakinleri katıldı.(YLM-ŞAK-Y)