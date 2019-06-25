Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı

Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı

- Yaralı kurttan genel görüntü - Belediye görevlisinin kurdun yaralandığı yerleri göstermesinden ve konuşmasından görüntü - Veteriner ve belediye görevlileri tarafından araçtan indirilen ve depoya alınan kurttan görüntüVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.Alınan bilgiye göre, Muradiye'den Çaldıran istikametine giden araç, Şeytan Köprüsü mevkisinde yola çıkan üç kurttan birine çarptı. Kurt, çeşitli yerlerinden yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine, belediye ile polis ekipleri olay yerine geldi.Ekiplerce uyutularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülen kurdun, burada veteriner tarafından yapılan muayenesinde, bir ayağının kırıldığı belirlendi.Kurdun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Polis Bild Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı