Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı

- Yaralı kurttan genel görüntü - Belediye görevlisinin kurdun yaralandığı yerleri göstermesinden ve konuşmasından görüntü - Veteriner ve belediye görevlileri tarafından araçtan indirilen ve depoya alınan kurttan görüntüVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.Alınan bilgiye göre, Muradiye'den Çaldıran istikametine giden araç, Şeytan Köprüsü mevkisinde yola çıkan üç kurttan birine çarptı. Kurt, çeşitli yerlerinden yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine, belediye ile polis ekipleri olay yerine geldi.Ekiplerce uyutularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülen kurdun, burada veteriner tarafından yapılan muayenesinde, bir ayağının kırıldığı belirlendi.Kurdun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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