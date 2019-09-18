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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da ambulans ile otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Van’da ambulans ile otomobil çarpıştı; 7 yaralı

kaza yapan ambulans ile otomobil

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Bild Sağlık Personeli 

-hafif yaralanan sağlık ekibine yapılan müdahale

( VAN )- Bitlis’ten Van’a hasta getiren ambulans otomobil ile çarpıştı VAN

- Bitlis’ten Van’a hasta getiren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinile bilgiye göre kaza, saat 11.15 sıralarından Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Bitlis’ten YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne hasta getiren 13 AS 330 plakalı ambulans, kavşakta 13 AS 330 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, 1 hasta ve 1 hasta refakatçısı ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yan yatan ambulanstan yaralıları çıkarıp ambulanslarla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe tek taraflı trafiğe kapatılırken, ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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