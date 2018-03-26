Van’da Afrin şehitleri için fidan dikildi

-Askerlerin fidan ekmesi detay

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması

-Rektör Battal'ın konuşması

-Fidanların ekilmesi detay



( VAN ) VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Mehmetçik için fidan dikildi. Van YYÜ Rektörlüğü, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mehmetçik’in katılımı ile Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerin anısına hatıra ormanı oluşturdu. Çiftçilik Eğitim Merkezinde düzenlenen fidan dikim törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, akademisyenler ile Mehmetçik katıldı.

Törende bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van YYÜ tarafından anlamlı bir program yapıldığını belirterek, “Afrin şehitlerimizi için bir hatıra ormanını hizmete almış oluyoruz. 700-800 civarında fidanı toprak ve su ile buluşturacağız. Bu yıl Van için çok özel bir yıl. 2018 yılı Van’ın aynı zamanda düşman işgalinden kurtarılışının da 100’üncü yılıdır. Bu da 100’üncü yılda gerçekten çok anlamlı bir etkinlik oldu. Afrin’de şehit düzen askerlerimizi, güvenlik kuvvetlerimize buradan bir kez daha rahmet diliyoruz. Şüphesiz bu hatıra ormanı, şehitlerimizin anısına yakışır bir şekilde oluşturuluyor ve o şekilde de idame edilecek. Buranın bakımı üniversitemiz tarafından çok titizlikle yerine getirilecek” dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Mehmetçik’in anısına bir hatıra ormanı oluşturduklarını ifade etti.

Rektör Battal, “Afrin şehitlerimizi unutulmaz kılmak üzere ki tarihimiz zaten şehitlerimizin her zaman hatırlanması ve hatırlamamızı öğretti. Dolayısıyla bunu bir kez daha canlı tutabilmek için Afrin şehitlerimizin hatırına bu ormanı tesis ettik. Ormanı tesis ederken Van YYÜ Yeşil Alan Müdürlüğünün çok önemli katkıları oldu. İl Jandarma Komutanımızın şahsında çalışan bütün personeline teşekkür ederim. Birlikte ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Suyunu, gübresini vermek suretiyle çok güzel bir alan haline gelmesini temin etmiş olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Mehmetçik, yaklaşık 800 fidanı toprak ile buluşturdu.

