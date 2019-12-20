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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi İzle

Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi İzle

İş yeri

Polis Kaçak Polis Ekipleri 

-İş yerinde arama yapılması
-ele geçirilen kaçak çay

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, paket ve dökme halinde olmak üzere toplam 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.K. ve T.K. hakkında işlem yapılırken, iş yeri ise Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.
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