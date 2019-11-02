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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da 85 kilo eroin ele geçirildi İzle

Van’da 85 kilo eroin ele geçirildi İzle

Narkotik köpeği Rexo'nun arama yapması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Eroin paketleri
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van-Özalp Karayolu üzerinde polis ekipleri narkotik köpeği Rexo ile yaptıkları aramada toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine zulalanmış vaziyette 166 paket halinde toplam 85 kilo 307 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.Ö. isimli sürücü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.
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