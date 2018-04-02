Van'da 8 yasında çocuk kayboldu

-Kalabalığın kanal kenarında durması

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( VAN ) VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için ekipler arama başlattı. Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Çocuğun eve gelmediğini gören aile, komşuları ile birlikte çocuğu aramaya başladılar. Çocuk bulunamayınca yetkililere haber verildi.

Kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı.



