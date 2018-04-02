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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van'da 8 yasında çocuk kayboldu

Van'da 8 yasında çocuk kayboldu

Jandarmanın arama yapması

Jandarma 

-Kalabalığın kanal kenarında durması
-Kanalın kapağının açılması

( VAN ) VAN

- Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için ekipler arama başlattı. Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Çocuğun eve gelmediğini gören aile, komşuları ile birlikte çocuğu aramaya başladılar. Çocuk bulunamayınca yetkililere haber verildi.
Kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı.

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