Van'da 61 kilo 983 gram eroin ele geçirildi

- Narkotik köpeği "Efes"in araçta arama yapması - Kamyonette yapılan arama - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 61 kilo 983 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 07 NA 854 plakalı kamyonette arama yapıldı.Narkotik köpeği "Efes"in de katıldığı aramada, bagajın taban kısmına gizlenmiş 118 pakette 61 kilo 983 gram eroin bulundu.Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Bu arada Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen eroin miktarı, 1 ton 158 kilo 946 grama yükselmiş oldu.