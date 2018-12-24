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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Van'da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

sürücünün otobüs ile seyretmesi

Trafik Kazası Belediye Otobüsü Güvenlik Kamerası Zincirleme Kaza Yolcu Otobüsü 

-Trın otobüse çarpması
-Kazadan fotoğraflar

( VAN -ÖZEL)- Zincirleme kaza kamerada VAN

- Van-Gevaş karayolunda tırın belediye otobüsüne çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Van-Gevaş karayolunda seyir halinde olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu bir otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Gevaş ve Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Van istikametine gitmekte Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpma anı otobüsteki kameraya saniye saniye yansıdı.
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