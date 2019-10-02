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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

Van’da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Polis Bild Narkotik Eroin Polis Ekipleri 

-Eroinin bulunması
-Eroinin sergilenmesi

( VAN )- İstanbul’dan Van’a tayin olan ‘Kara’, ilk görevini başarıyla tamamladı VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul’dan Van’a görevlendirilen narkotik madde arama köpeği Kara’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 4 adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
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