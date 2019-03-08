Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı İzle

: - Yakalanan göçmenlerin araçtan indirilmesiVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.Hakkari - Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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