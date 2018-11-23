Van’da 5 kişilik araçtan 17 kaçak çıktı

-kaçakların sayılarak araçtan indirilmeleri



( VAN ) VAN



- Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan hafif ticari kamyonette 1'i şoför olmak üzere toplan 17 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakaladı. Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen, 16 Afganistan uyruklu şahıs ile 1 şoför olmak üzere tam 17 kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

