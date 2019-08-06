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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi İzle

Van’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi İzle

Arama yapılması

Polis Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Sigaraların ele geçirilmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı traktörde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış vaziyette toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü E.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)
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