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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Van’da 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi

Van’da 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Eroin 

-Ele geçirilen eroin
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 61 plakalı bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Lina’nın da katıldığı aramada, 96 paket halinde toplam 48 kilo 924 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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