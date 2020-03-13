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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu - Ele geçirilen uyuşturucularVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin yan boşluklarına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.Gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Eroin 

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