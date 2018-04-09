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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi İzle

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi İzle

Araçta arama yapılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Yapılan detaylı aramada, aracın bagajındaki çuvallar içerisinde 30 paket halinde toplam 32 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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