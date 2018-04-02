Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

-tepki vermesi

-polisin zulayı açması

-eroin paketleri

-paketlerin sergilenmesi



( VAN ) VAN



Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobile yönelik düzenlenen operasyonda 32 kilo 464 gram eroin ele geçildi. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik köpeği, uyuşturucuyu götürecek olan otomobili takibe aldı. Otomobil, Edremit ilçesi Çimento Fabrikası önünde oluşturulan uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ‘Rexo’nun otomobilde yaptığı arama sonucu tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 32 paket halinde toplam 32 kilo 464 Gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

