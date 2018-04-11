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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da 30 kilo eroin ele geçirildi İzle

Van’da 30 kilo eroin ele geçirildi İzle

Yapılan aramadan detaylar

( VAN )- Şila’nın da katıldığı aramada; dorsenin dingilleri içerisine zulalanmış 30 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirildi VAN

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 


- Van’ın Erciş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciş-Ağrı karayolu Günebakan Kavşağı’nda şüphe üzerine çekici ve çekiciye takılı dorsede arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada; dorsenin dingilleri içerisine zulalanmış 61 paket halinde toplam 30 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. (MSA-Y)
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