Van'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

-İtfaiye erinin yavru keçi ile kuyudan çıkarılması

-Keçiyi sahibine teslim etmeleri

-Çevredeki kalabalığın itfaiye ekiplerini alkışlaması



( VAN ) VAN



- Van merkez Tuşba ilçesinde ilçesinde yaklaşık 25 metrelik derinliğinde kuyuya düşen yavru keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Kızıltaş isimli vatandaşa ait yavru keçi, yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Keçinin kuyu düştüğünü fark eden sahibi Kızıltaş, kendi imkânları ile keçiyi çıkaramayacağı için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen keçi için seferber oldu. Halatla birlikte kuyuya inen itfaiye eri, yavru keçiyi kucağına alarak kuyudan kurtardı. Kuyudan kurtarılan yavru keçi, sahibine teslim edilirken, olay yerinde toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür ettiler.

