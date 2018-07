Van’da 24 Haziran seçim günü kaybolan Derya Gül’den 10 gündür haber alınamıyor

-Esnafa sorulması

( VAN -HD)- Derya Gül’ün kuzeni Pınar Kaya:- “Derya’nın zorla tutulduğunu düşünüyoruz” VAN



-. Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi’nde ikamet eden Derya Gül (16), 24 Haziran günü çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Durumu öğrenen Derya’nın ailesi polise haber verdi. Yaklaşık 10 gündür Derya’dan bir haber alamayan ailesi, sokak sokak, cadde cadde kaybolan kızını arıyor. Ellerinde Derya’ya ait fotoğrafları camlara duvarlara yapıştıran ailesi, vatandaşlardan ve esnaftan kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Elinde Derya’ya ait fotoğraflarla esnafı gezen kuzeni Pınar Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, “Seçim sonrası ilde yaşanan kısa süreli arbedenin ardından saat 22.00 sularında kız kayboldu. Gece saat 03.00 sıralarında Musa Anter Parkı’nda bir erkek tarafından evine götürülüp, orada konaklayıp sabah oradan ayrılıyor. Ordan ayrıldıktan sonra bir pazarda görülüyor. Pazardan sonra haber yok. Yalnız kız görüldükten sonra kızın vücudunda darbe, çizikler varmış. Üstü başı kirli perişan bir halde görülmüş. Biz bu kızın zorla tutulduğunu, zorla götürüldüğünü düşünüyoruz. Çünkü biri kaçırmış olsa üç gün içerisinde haber gelir. Bunun yanında yine örgüte kaçmış olsa bir şekilde yine haber duyarız. Ama biz hiçbir şekilde haber duyamıyoruz. Ailesi perişan bir halde. Allah rızası için görenlerden bir haber vermesi ve insanların duyarlı olması için, bir Leyla olayıyla daha karşılaşmamak adına lütfen yardımcı olun. Görenler haber versin. Herkes bir etrafına baksın” dedi.

Derya Gül’ün ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kaya, “Gül ailesinin çok güzel bir yaşamı yoktu ama onun dışında kimsenin bu kıza karşı bir hakareti ya da dayak, şiddet kesinlikle yoktu. Böyle bir şey olmuş olsa zaten bu kız gider devlete, yurda sığınır. Ama bu kız bir yurda sığınmamış, devlete sığınmamış. 10 gün boyunca üzerinde kimlik veya para yokken sokakta kalıyor. Hani evden kaçmış olsa kimliğini götürecek. Kimliğini götürmeyen bir kız nasıl evden kaçıyor. Biz Derya’nın zorla tutulduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Derya’yı bulabilmek için kendi imkanlarıyla çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: “Elimizden geldiğince çabaladık. Ben il dışındaydım yeni geldim. Onun dışında polisin çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kız üç yerde görülmüş ve görüldüğü her üç yerde polise haber veriliyor. Polis gidip de buranın mobese veya kamera kaydını bile sorgulamıyor. Bunun yanında konuştuğumuz herkes, ‘kız sevdiğine kaçmıştır’ diyor. Sevdiğine kaçan bir kızın haberi gelmez mi? Ya da kaçan kızın kimliği yanında olmaz mı?” Derya’nın bulunması için kayıp ilanı verdiklerini ve bastırdıkları fotoğrafları camlara duvarlara yapıştırdıklarını dile getiren Kaya, “Biz devletimize güveniyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Biz bir kayıp haberi almadan, acı gerçeği öğrenmeden aramıyoruz. Ne yazık ki Türkiye’nin acı gerçeği bu. Derya kayboldu. Van’ın bütün mobeseleri takip edilebilir. Bakılabilir. Sonuçta genç bir kız. Ama ben devletten ne yazık ki istediğim yardımı, istediğim arayışı bulamıyorum. Ben Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimden, yetkililerden ve vatandaşlardan yardımcı olmalarını istiyorum. Acı bir hüsranla, acı bir haberle karşılaşmayalım bir daha. Yıkılmayalım. Şu anda bizim kızımız ne olursa olsun o bizim kardeşimiz. Kapımız sonuna kadar ona açık. Ne yaşamışsa yaşasın bizim yanımızda her zaman yeri vardır. Daha kötü şeylerle karşılaşmaması için, bir yerde zorla tutuluyorsa ne olur çabala ve kurtul oradan. Ailene geri dön. Anne günlerdir baygın, perişan bir halde yatıyor. Kardeşlerinin hepsi perişan bir halde Derya” diye konuştu.

Derya Gül’ün abisi Hakan Gül ise yaptığı kısa konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bize yardım etsinler. Kız kardeşim on gündür kayıptır. Polis arkadaşlarımızdan tek isteğimiz bize yardım etsinler. Yardım etmeseler de bizi boşu boşuna perişan etmesinler, biz kendimiz arayalım” ifadelerine yer verdi.