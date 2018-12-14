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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Van’da 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi Haberi

Van’da 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi Haberi

Ele geçirilen sigaralar

( VAN ) VAN

Kaçak Sigara Kaçak Sigara Trol 


- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü esnasında, durdurulan açık kasa kamyonette arama yapıldı. Kasanın taban kısmına yapılmış özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 5 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Yeşilalıç Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli bir araçta ise 18 bin 930 paket olmak üzere toplam 24 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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