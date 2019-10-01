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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Van’da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu

( VAN ) VAN

Jandarma Uyuşturucu İran Kaçak Uyuşturucu Madde 


- Van’ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. İlçenin Yumruklu Mahallesi’ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergâhta düzenlenen operasyonda 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
(MSA-Y)
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